Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.Bordo mavililer, A Spor'un Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyon maddesinin bulunmadığı öğrenildi.Gbamin, sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için TÜrkiye'ye geldi. 22.00'de İstanbul'da olan Gbamin'in 23.30 civarında Trabzon'da olması bekleniyor.Gbamin, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova takımında tamamladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı oyuncu, milli forma altında 12 maçta süre aldı.