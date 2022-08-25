Trabzonspor'un yeni transferi geldi!

Trabzonspor, Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için TÜrkiye'ye geldi.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'un yeni transferi geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2022 22:02
Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Bordo mavililer, A Spor'un Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyon maddesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gbamin, sağlık kontrollerinden geçmek ve imza atmak için TÜrkiye'ye geldi. 22.00'de İstanbul'da olan Gbamin'in 23.30 civarında Trabzon'da olması bekleniyor.

Gbamin, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova takımında tamamladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı oyuncu, milli forma altında 12 maçta süre aldı.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ