Trabzonspor'un yeni gözdesi: Ousmane Camara

Gelecek sezon kadro çalışmalarına ara transfer döneminde başlayan Trabzonspor, golcü arayışlarına girişti.
Abdullah Avcı rehberliğinde ayrıntılı bir çalışma yapan bordo mavililer genç isimlere yöneldi. Teknik ekip birçok isim üzerinde istişare yaparken, Afrika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
OUSMANE CAMARA İÇİN DEVREYE GİRDİ
Avrupa'da özellikle Fransız ekiplerinin radarında olan Ousmane Camara için Trabzonspor'un da devrede olduğu iddia edildi.
Habere göre; Avrupa'da yeni maceralar arayan Ousmane Camara için Stade de Reims, Troyes ve Trabzonspor'un tetikte olduğu aktarıldı.
Birleşik Arap Emirliklerinde Al Sharjah'ta forma giyen Gineli futbolcunun 2024'te sözleşmesi sona eriyor.
AVRUPA'NIN GÖZDESİ
Sözleşme bitimine az bir süre kalan genç forvet için bu kış transferi fırsat olabilir. Nitekim Avrupa'ya gitmek isteyen oyuncunun birçok kulüp peşine düştü.
Haberde ayrıca Gineli oyuncunun peşindeki taliplerden birine olumlu yanıt vermeyi başarırsa macerasına yeni bir kulüpte devam edeceği de aktarıldı.
Türkiye'den Trabzonspor ve Belçika'dan KAA Gent'in de transfer sürecine dahil olmasıyla zor bir transfere dönüşen Ousmane Camara, bu sezon Al Sharjah'da oynadığı 21 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydetti.
Abdullah Avcı rehberliğinde ayrıntılı bir çalışma yapan bordo mavililer genç isimlere yöneldi. Teknik ekip birçok isim üzerinde istişare yaparken, Afrika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
OUSMANE CAMARA İÇİN DEVREYE GİRDİ
Avrupa'da özellikle Fransız ekiplerinin radarında olan Ousmane Camara için Trabzonspor'un da devrede olduğu iddia edildi.
Habere göre; Avrupa'da yeni maceralar arayan Ousmane Camara için Stade de Reims, Troyes ve Trabzonspor'un tetikte olduğu aktarıldı.
Birleşik Arap Emirliklerinde Al Sharjah'ta forma giyen Gineli futbolcunun 2024'te sözleşmesi sona eriyor.
AVRUPA'NIN GÖZDESİ
Sözleşme bitimine az bir süre kalan genç forvet için bu kış transferi fırsat olabilir. Nitekim Avrupa'ya gitmek isteyen oyuncunun birçok kulüp peşine düştü.
Haberde ayrıca Gineli oyuncunun peşindeki taliplerden birine olumlu yanıt vermeyi başarırsa macerasına yeni bir kulüpte devam edeceği de aktarıldı.
Türkiye'den Trabzonspor ve Belçika'dan KAA Gent'in de transfer sürecine dahil olmasıyla zor bir transfere dönüşen Ousmane Camara, bu sezon Al Sharjah'da oynadığı 21 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydetti.
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