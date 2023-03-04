Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Akyazı Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla konuk ekip Ümraniyespor kazandı.



İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Jesse Sekidika ve 65. dakikada Umut Nayir kaydetti.



Trabzonspor'un tek golü 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.



Bordo mavililerde Naci Ünüvar, 90+8. dakikada şiddetli itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.



Mücadelede Abdülkadir Ömür'ün 2 şutu direkten döndü.



726 GÜNLÜK SERİ SONA ERDİ



Trabzonspor, son olarak 8 Mart 2021'de evinde Corendon Alanyaspor'a yenilmişti. Bordo mavililerin, iç sahadaki yenilmezlik serisi 726 gün sonra sona ermiş oldu. Trabzonspor, 36 maçlık bu seride 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.



SON 4 MAÇTA 3 YENİLGİ



Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Trabzonspor, 38 puanda kaldı. 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Ümraniyespor, puanını 18'e yükseltti.



Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden Trabzonspor, en son UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.



Basel maçında görev yapan ve ailevi nedenlerden dolayı izin alarak ülkesine giden Vitor Hugo ile sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas'ın yokluğunda Bruno Peres ve Umut Bozok ilk 11'de kendilerine yer buldu.



Karadeniz ekibinde; Vitor Hugo, Bakasetas'ın yanı sıra cezalı Lazar Markovic, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile iyileşen ama henüz hazır hale gelmeyen Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almadı.



ISINIRKEN SAKATLANDI, TEKRAR 11'E DÖNDÜ



Trabzonspor'da Basel maçında olduğu gibi HangiKredi Ümraniyespor maçı için ilk 11'de yer verilen Stefano Denswil, ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşadı.



Bordo-mavili ekipte yaşanan bu sürpriz gelişmenin ardından Denswil'in yerine Gbamin'in karşılaşmada şans bulacağı bildirildi.



Bu gelişmeden kısa bir süre sonra yine kulüp sitesinden yapılan ikinci bir açıklamada, "Oyuncumuz Stefano Denswil soyunma odasında yapılan tedavisinin ardından yeniden ilk 11'e dahil edildi." ifadelerine yer verildi.



Denswil, yaşadığı şansızlığa rağmen karşılaşmada forma giydi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yan direkten döndü.

8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.

13. dakikada Doğucan Haspolat'ın sağdan ortasında yakın mesafede Umut Bozok'un kafa ile dokunduğu ve kaleci Orkun Özdemir'i aşan topu, Mustafa Eser kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada sakatlanan Trezeguet'in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

41. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar'ın şutunda, top yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada konuk takım öne geçti. Mrsic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Sekidika topu filelere gönderdi: 0-1

57. dakikada golü atan Sekidika sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu futbolcunun yerine Bettaieb oyuna dahil oldu.

60. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Glumac'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

65. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda, Mrsic'in kafa ile aşırdığı topu altıpas çizgisi önünde Umut Nayir diziyle dokunarak filelere yolladı: 0-2

73. dakikada Gomez'in ceza alanı hemen dışından şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Orkun Özdemir son anda uzanarak kornere çeldi.

83. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin soldan ortasında, Gomez'in kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Orkun Özdemir uzaklaştırdı. Daha sonra topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2



Konuk takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 76 Lahtimi), Larsen, Siopis (Dk. 61 Bardhi), Doğucan Haspolat (Dk. 76 Eren Elmalı), Abdülkadir Ömür, Trezeguet (Dk. 34 Naci Ünüvar), Gomez, Umut Bozok (Dk. 46 Yusuf Yazıcı)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Valentin (Dk. 84 Sackey), Mustafa Eser (Dk. 46 Avounou), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Dk. 46 Lenjani), Geraldo, Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Serkan Göksu), Mrsic, Sekidika (Dk. 57 Bettaieb), Umut Nayir

Goller: Dk. 53 Sekidika, Dk. 65 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor) Dk. 83 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+8 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Epureanu, Dk. 76 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+4 Orkun Özdemir, Dk. 90+5 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor)





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