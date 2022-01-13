Trabzonspor'un Midtjylland ile transfer pazarlığı

Midtjylland'ın genç yıldızı Doğuhan Aral Şimşir için kulübü 2.5 milyon Euro isterken, Trabzonspor 1.5 ila 2 milyon Euro arası bir rakama transferi bitirmeyi hedefliyor. Ayladır süren görüşmeler neticesinde tarafların kısa zamanda orta yolu bulması bekleniyor.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'un Midtjylland ile transfer pazarlığı
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13 Ocak 2022 13:45
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda Visca, Kouassi, Puchacz gibi önemli transferler yapan Trabzonspor, bir yandan da gelecek yılların planlaması içinde... Bordo mavililer, 'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Doğuhan Aral Şimşir'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Gençlik Ligi maçında herkesi hayran bırakmıştı. Trabzon'da oynanan maçı Midtjylland'ın genç takımı 5-2 kazanırken, Danimarka'daki karşılaşma 5-0 bitmiş, gurbetçi oyuncu 1 gol atmıştı.

Trabzonspor Yönetimi, 19 yaşındaki hücum oyuncusu için aylardır Midtjylland ile görüşürken, Danimarka ekibi 3 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya indi. Trabzonspor ise 1.5 ila 2 milyon Euro arası bir rakama transferi bitirmeyi hedefliyor. Pazarlıklar olumlu şekilde devam ederken, tarafların yakın zamanda orta yolu bulması bekleniyor.

Forvette ve kanatlarda görev yapan Doğuhan Aral için menajeri Çağlar Koyuncu, "Oyuncum Trabzonspor'da oynamayı ve Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istiyor. Kısa sürede netleşmesini bekliyoruz" demişti.

 

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