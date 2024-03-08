Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. hafta maçında cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük
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08 Mart 2024 13:00
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak.

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