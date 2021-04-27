Trabzonspor'un hedefi Nijeryalı golcü Simy

Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'de gündeme gelen son isim ise Crotone'nin golcüsü Simy...

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'un hedefi Nijeryalı golcü Simy
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27 Nisan 2021 09:49
Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-Mavililer'de gündeme gelen son isim ise Crotone'nin golcüsü Simy…

Oyuncuyu Trabzonspor'a Nwakaeme'nin önerdiği iddia edildi. Bu sezon Crotone forması ile 19 gol 2 asistlik performans ortaya koyan ve Ronaldo, Lukaku ve Muriel'den sonra gol krallığı yarışında 4. sırada yer alan oyuncu için kesenin ağzının açılması bekleniyor.

İtalyan kulübü, Simy için 5 milyon Euro istiyor. 

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