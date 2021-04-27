Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Bordo-Mavililer'de gündeme gelen son isim ise Crotone'nin golcüsü Simy…



Oyuncuyu Trabzonspor'a Nwakaeme'nin önerdiği iddia edildi. Bu sezon Crotone forması ile 19 gol 2 asistlik performans ortaya koyan ve Ronaldo, Lukaku ve Muriel'den sonra gol krallığı yarışında 4. sırada yer alan oyuncu için kesenin ağzının açılması bekleniyor.



İtalyan kulübü, Simy için 5 milyon Euro istiyor.



