Trabzonspor'un golleri 8 farklı isimden

Trabzonspor adına Süper Lig'in ilk 5 haftasında 8 oyuncu fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un golleri 8 farklı isimden
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19 Eylül 2023 14:11
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın en skorer takımı konumunda bulunan Trabzonspor'da 8 oyuncu rakip fileleri havalandırdı.
Haftayı 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle kapatan bordo-mavili takım, maç fazlasıyla ligde 11 gole ulaşmayı başardı.

Karadeniz ekibinde Bardhi, Bakasetas ve Enis Destan 2'şer golle takımına katkı sağlarken, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Onuachu ve Visca da 1'er gol kaydetti.

5 maçın 4'ünde gol attı

Bordo-mavililer, ligde çıktığı 5 müsabakanın 4'ünde skor üretti.

Trabzonspor, ilk hafta Fraport TAV Antalyaspor'u Denswil'in golüyle 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta Galatasaray deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.

Üçüncü haftada Bakasetas ile Enis Destan'ın gollerine karşın sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4. haftada Kasımpaşa'yı Bardhi (2), Enis Destan, Benkovic ve Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5-1 yendi. Bordo-mavililer, son maçında ise konuk ettiği Beşiktaş'a Onuachu, Visca ve Bakasetas'ın golleriyle 3-0 üstünlük sağladı.

4 oyuncu ilk gollerini attı

Trabzonspor'da 4 futbolcu, bordo-mavili takım forması altında ilk gollerini attı.

Geçen sezon Polonya'nın Warta Poznan takımında kiralık forma giyen Enis Destan ile bu sezon transfer edilen Benkovic, Göktan Gürpüz ve Onuachu, bordo-mavili takım adına ilk gollerini kaydetti.

Karadeniz ekibinde, 11 golün 3'ü yerli oyunculardan gelirken, yabancı futbolcular 8 gol kaydetti.

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