Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye iç saha üstünlüğü!

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesi, ev sahibi ekibin Trabzon'daki maçlarda üstünlüğü bulunuyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye iç saha üstünlüğü!
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17 Mart 2024 11:37
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi rakamlar bordo-mavililerin güçlü rakibine karşı üstün olduğunu gözler önüne seriyor.

Öncelikle bu sezon ligin 11. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden ve rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatan Trabzonspor böylece psikolojik üstünüğülü ele geçirmiş oldu.

Ayrıca Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Karadeniz temsilcisi 25, sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.

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