Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi rakamlar bordo-mavililerin güçlü rakibine karşı üstün olduğunu gözler önüne seriyor.
Öncelikle bu sezon ligin 11. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden ve rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatan Trabzonspor böylece psikolojik üstünüğülü ele geçirmiş oldu.
Ayrıca Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Karadeniz temsilcisi 25, sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.
Öncelikle bu sezon ligin 11. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden ve rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatan Trabzonspor böylece psikolojik üstünüğülü ele geçirmiş oldu.
Ayrıca Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Karadeniz temsilcisi 25, sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.
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