Trabzonspor'un deplasman karnesi kırık

İç sahada oynadığı son 32 lig maçını kaybetmeyen ve müthiş bir seriye imza atan Trabzonspor, deplasmanda ise kan kaybediyor.



Fırtına, bu sezon ligde çıktığı 8 dış saha mücadelesinin sadece 3'ünü kazanabildi. Diğer 5 maçın 3'ünden yenilgiyle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, Avrupa arenasında da deplasmandaki 4 maçın hepsini kaybetti.



