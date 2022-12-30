Trabzonspor'un deplasman karnesi kırık

Trabzonspor, iç sahada yenilgi yüzü görmezken deplasmanlarda ise çok zorlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un deplasman karnesi kırık
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30 Aralık 2022 11:28
İç sahada oynadığı son 32 lig maçını kaybetmeyen ve müthiş bir seriye imza atan Trabzonspor, deplasmanda ise kan kaybediyor.

Fırtına, bu sezon ligde çıktığı 8 dış saha mücadelesinin sadece 3'ünü kazanabildi. Diğer 5 maçın 3'ünden yenilgiyle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Avrupa arenasında da deplasmandaki 4 maçın hepsini kaybetti. 

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