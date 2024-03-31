Trabzonspor'un acı günü

Trabzonspor, 11 yaşındaki altyapı oyuncusu Mirkan Kurt'un Vefat ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
Yapılan açıklamada, "Altyapı futbolcumuz, evladımız Mirkan Kurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mirkan'ımıza Allah'tan rahmet; ailesi, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.