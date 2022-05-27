Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın alternatifini belirledi

Kadrosunda Bakasetas ve Siopis'i bulunduran Trabzonspor'a bir Yunan oyuncunun daha geleceği iddia edildi. Yunanistan'da yayın yapan Onsports isimli internet sitesinin iddiasına göre; kaleciPAOK'tan ayrıldı ve bir sonraki takımını arıyor.Arap kulüpleri kendisine maddi anlamda iyi bir teklif yapmasına rağmen ailevi nedenlerden dolayı Avrupa'da kalmak istiyor. Son günlerde Trabzonspor'un radarına girdi ve buraya gidişi de ciddi şekilde gündemde.Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, Türkiye'nin yakınlığı ve elbette Bakasetas ile Siopis'in bulunması da kendisi için avantaj.Karadeniz temsilcisinin Uğurcan Çakır'dan sonra kaleyi emin ellere teslim etmek için çalıştığı da dile getirildi. Çakır ile Newcastle United yakından ilgileniyor.32 yaşındaki tecrübeli eldiven bu sezon çıktığı 54 maçta kalesinde 48 gol görürken 20 karşılaşmada rakiplere geçit vermedi. 4 bin 920 dakika sahada kalan Paschalakis Yunanistan Milli Takımı'nın kalesini de 3 kez korudu.1.97 boyundaki kalecinin kariyerinde 1 Yunanistan Ligi, 3 de Yunanistan Kupası şampiyonluğu var. Kariyerinde 224 maçta forma giydi ve güncel piyasa değeri 800 bin euro.