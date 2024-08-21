Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e karşı avantajlı bir skor elde etmek için perşembe günü İsviçre'de sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde avantaj arıyor
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21 Ağustos 2024 13:06
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak.

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

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