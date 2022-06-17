Trabzonspor, üç transferi açıkladı

7.350.000 TL maaş; Doğucan Haspolat ise 6.421.000 TL maaş alacak. Her iki futbolcu da her sezon başında enflasyon oranı kadar zam alacak.



3 yıllık sözleşme imzalayan Jens Stryger Larsen ise sezon başına 1.2 milyon euro ve her sezon 153 bin euro imza parası alacak.





alacak. Her iki futbolcu daalacak.3 yıllık sözleşme imzalayanisealacak.

, Stefano Denswil'in ardındanBordo-mavililer, Kasımpaşa'danveiçin anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor,'i de resmi olarak duyurdu.Elmalı veHaspolat içinyapacak.5'er yıllık sözleşme imzalayan E"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya; 2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a; 2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti, 2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti, 2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri yer aldı.