Trabzonspor U19'un başarısında 'Türk gençliği' etkisi

UEFA Gençler Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı, tamamen Türk futbolculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Avrupa devlerinin aksine kadrosunda yabancı ya da devşirme oyuncu bulunmayan bordo-mavililer, altyapıdaki yerli gücüyle örnek oluyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor U19'un başarısında 'Türk gençliği' etkisi
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18 Nisan 2025 16:43

UEFA Gençler Ligi'nde yarı finale çıkan Trabzonspor U19 Takımı'nın yer aldığı kategorideki diğer ülke takımlarının kadrolarında çok sayıda başka ülke vatandaşı ya da devşirme futbolcular yer alırken, bordo-mavililerin kadrosu büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor. 

UEFA'nın 32 takımlı şampiyonlar kategorisinde yer alanların mücadele ettiği Gençlik Ligi'nde yarı finale çıkan ve 25-28 Nisan tarihlerinde İsviçre'de yapılacak müsabakalar da şampiyonluk için mücadele edecek Trabzonspor U19 Takımı, büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor. UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre söz konusu kategorideki takımlarda yabancı statüsünde olan veya devşirme sayılabilecek futbolcu sayısı ile takımları şöyle:

Borussıa Dortmund ve Bayern Münih 21, AZ Alkmaar 20, Liverpool 17, Manchester United 17, Arsenal 13, PSV Eindhoven 12, Benfica 11, Juventus 11, Aston Villa 10, Leipzig 10, Milan 10, Sporting Lizbon 9, Chelsea 9, Stuttgart 8, Salzburg 6, İnter, Olympiakos 5, Real Madrid 5, Atalanta 5, Barcelona 4, Manchester City 1.Trabzonspor 0.

Trabzonspor alt yapısında sadece Trabzonlu isimler yer almıyor. Türkiye'nin dört bir yanından yetenekler Trabzonspor alt yapısında yer alabiliyor. 

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