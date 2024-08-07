Trabzonspor transferi açıkladı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.
Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Bordo mavili takım, 22 yaşındaki stoper için Zorya Luhansk'a 1.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ukrayna ekibinde 63 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Bordo mavili takım, 22 yaşındaki stoper için Zorya Luhansk'a 1.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ukrayna ekibinde 63 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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