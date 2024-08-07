Trabzonspor transferi açıkladı!

Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

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Trabzonspor transferi açıkladı!
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07 Ağustos 2024 18:50
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 18:51
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.

Trabzonspor, Arseniy Batagov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Bordo mavili takım, 22 yaşındaki stoper için Zorya Luhansk'a 1.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ukrayna ekibinde 63 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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