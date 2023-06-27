Trabzonspor tesislerinin taşınmayacağı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yeni inşa edilecek havalimanı için taşınmayacağını ifade etti.
Uraloğlu, yaptığı açıklamada, çok sayıda gencin Türk futboluna kazandırılmasında etkili olan söz konusu tesislerin tarihi önemine işaret etti.
"TESİSLERDE TARİH YAŞIYOR"
Trabzonspor'un başarılarının altyapısı olan ve birçok anıyı barındıran Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, tesislerin, bugün Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olduğuna dikkati çekti.
Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, yaptığı açıklamada, çok sayıda gencin Türk futboluna kazandırılmasında etkili olan söz konusu tesislerin tarihi önemine işaret etti.
"TESİSLERDE TARİH YAŞIYOR"
Trabzonspor'un başarılarının altyapısı olan ve birçok anıyı barındıran Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, tesislerin, bugün Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olduğuna dikkati çekti.
Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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