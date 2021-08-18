Trabzonspor, Siopis'i şehre getiriyor!

Trabzonspor, Alanyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosun katmak üzere...

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Siopis'i şehre getiriyor!
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18 Ağustos 2021 14:26
Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğu Siopis transerini bitirdi.

61 Saat internet sitesinde yer alan habere göre; Oyuncu ve Alanyaspor ile anlaşmaya varan Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor.

Bavullarını toplayan Siopis'in akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor.

Transferin 1 milyon Euro bonservis karşılığında tamamlandığı gelen bilgiler arasında. 

 

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