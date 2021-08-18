Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğu Siopis transerini bitirdi.61 Saat internet sitesinde yer alan habere göre; Oyuncu ve Alanyaspor ile anlaşmaya varan Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor.Bavullarını toplayan Siopis'in akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor.Transferin 1 milyon Euro bonservis karşılığında tamamlandığı gelen bilgiler arasında.