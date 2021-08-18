Trabzonspor bir süredir görüşmelerde bulunduğu Siopis transerini bitirdi.
61 Saat internet sitesinde yer alan habere göre; Oyuncu ve Alanyaspor ile anlaşmaya varan Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor.
Bavullarını toplayan Siopis'in akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor.
Transferin 1 milyon Euro bonservis karşılığında tamamlandığı gelen bilgiler arasında.
61 Saat internet sitesinde yer alan habere göre; Oyuncu ve Alanyaspor ile anlaşmaya varan Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde transferi duyurması bekleniyor.
Bavullarını toplayan Siopis'in akşam saatlerinde Trabzon'da olması bekleniyor.
Transferin 1 milyon Euro bonservis karşılığında tamamlandığı gelen bilgiler arasında.