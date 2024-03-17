Trabzonspor penaltı kazandı; Fenerbahçe itiraz etti

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının 75. dakikasında penaltı kazandı. Fenerbahçe bu penaltıya uzun süre itiraz etti.

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Trabzonspor penaltı kazandı; Fenerbahçe itiraz etti
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17 Mart 2024 22:14
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının 75. dakikasında penaltı kazandı.

Enis Bardhi'nin ceza sahası içine ortasında Alexander Djiku, ayağını fazla kaldırdı. Hakem Halil Umut Meler, Djiku'nun ayağının Bardhi'ye geldiğini göstererek penaltı kazandı.

Fenerbahçeli futbolcular, Djiku'nun Denswik'in kafasına müdahalesi olmadığını belirterek uzun süre itirazda bulundu.

Topun başına gelen Trezeguet, 78. dakikada skora dengeyi getirdi.





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