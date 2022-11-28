Trabzonspor Onur Bulut için pusuda!

Trabzonspor'da sağ beke düşünülen Onur Bulut için gözler Kayserispor'a çevrildi.



28 yaşındaki oyuncu için 5 milyon TL ve bir genç futbolcu önerildiği ortaya çıkmıştı.



Haber61'e göre yönetim, sarı-kırmızılı ekipten gelecek yanıta göre tavrını belirleyecek.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur, ligin ilk bölümünde 14 maçta 2 gol+2 asistlik performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ