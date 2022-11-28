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Trabzonspor Onur Bulut için pusuda!

Trabzonspor, Onur Bulut için teklifini yaptı ve Kayserispor'u beklemeye geçti.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Onur Bulut için pusuda!
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28 Kasım 2022 12:20
Trabzonspor'da sağ beke düşünülen Onur Bulut için gözler Kayserispor'a çevrildi.

28 yaşındaki oyuncu için 5 milyon TL ve bir genç futbolcu önerildiği ortaya çıkmıştı.

Haber61'e göre yönetim, sarı-kırmızılı ekipten gelecek yanıta göre tavrını belirleyecek.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur, ligin ilk bölümünde 14 maçta 2 gol+2 asistlik performans sergiledi.

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