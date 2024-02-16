Trabzonspor, Onuachu'yu bekliyor!

Trabzonspor'da sağ bek Thomas Meunier'in transferinin ardından hücum organizasyonları büyük oranda sağ kanattan gelişiyor.
Belçikalı savunmacı ile iki maçta sağladığı iş birliği ile dikkatleri üzerine çeken Edin Visca, Paul Onuachu'nun geri dönüşünü dört gözle bekliyor. Visca hem kendisinin hem Meunier'in bindirmeleri ve ortalarıyla Onuachu'ya daha fazla gol attırmayı hedefliyor.
Nijeryalı forvetin dönüşü özellikle kanat oyuncuları için ilaç niteliğinde olacak.
Belçikalı savunmacı ile iki maçta sağladığı iş birliği ile dikkatleri üzerine çeken Edin Visca, Paul Onuachu'nun geri dönüşünü dört gözle bekliyor. Visca hem kendisinin hem Meunier'in bindirmeleri ve ortalarıyla Onuachu'ya daha fazla gol attırmayı hedefliyor.
Nijeryalı forvetin dönüşü özellikle kanat oyuncuları için ilaç niteliğinde olacak.