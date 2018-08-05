  •  
    F.Bahçe'ye önerdiler! "Joker" gibi Norveçli...
  •  
    Beşiktaş'a flaş teklif! Sevilla'dan bedava "10"
  •  
    Süper Lig takımından efsane forma tanıtımı!
  •  
    Beşiktaş'ta imza atıldı!.. 1+1 yıllık anlaşma "OK"
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...

Trabzonspor, Morteza ve Ayuk'u bekliyor

Trabzonspor, hem son anda yetiştirme bedeliyle ilgili pürüz çıkan Ayuk'u hem de bonservisi elinde olan Morteza'yı bitirmek için geri sayıma geçti.

Trabzonspor, Morteza ve Ayuk'u bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2018 06:39
Trabzonspor transfer dönemi süresinde Jan Durica, Tomas Hubocan, Uğur Demirok, Aytaç Kara, Okay Yokuşlu, Matus Bero, Fabian Castillo, Dame N'Doye ve Muhammet Beşir ile yollarını ayırdı ve yaklaşık 7.5 milyon Euro'yu (44 milyon TL) kasasına koydu.

Yalnızca Majid Hosseini, Zargo Toure ve Vahid Amiri'yi transfer eden Karadeniz ekibi, bu isimler için ise 850 bin Euro (5 milyon TL) ödedi. Gözler ise şimdi Morteza Pouraliganji ve Eric Ayuk transferlerine çevrildi.

1 haftaya sonuçlanacak

Stoper ve orta saha bölgesinde forma giyen Morteza'nın bonservis bedelinin olmaması Bordo-Mavililer'in iştahını kabartıyor.

Avrupa'dan birkaç takımın daha radarında olan 26 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdüren Fırtına, artık İranlı oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Eric Ayuk için ise girişimler devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncunun, yetiştirme bedelini ödemek istemeyen Karadeniz temsilcisi, bu sorunu ortadan kaldırırsa, Kamerunlu futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

En geç gelecek hafta ortasına kadar iki ismin de durumunun netleşmesi bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için