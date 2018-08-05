1 haftaya sonuçlanacak

Trabzonspor transfer dönemi süresinde Jan Durica, Tomas Hubocan, Uğur Demirok, Aytaç Kara, Okay Yokuşlu, Matus Bero, Fabian Castillo, Dame N'Doye ve Muhammet Beşir ile yollarını ayırdı ve yaklaşık 7.5 milyon Euro'yu (44 milyon TL) kasasına koydu.Yalnızca Majid Hosseini, Zargo Toure ve Vahid Amiri'yi transfer eden Karadeniz ekibi, bu isimler için ise 850 bin Euro (5 milyon TL) ödedi. Gözler ise şimdi Morteza Pouraliganji ve Eric Ayuk transferlerine çevrildi.Stoper ve orta saha bölgesinde forma giyen Morteza'nın bonservis bedelinin olmaması Bordo-Mavililer'in iştahını kabartıyor.Avrupa'dan birkaç takımın daha radarında olan 26 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdüren Fırtına, artık İranlı oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Eric Ayuk için ise girişimler devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncunun, yetiştirme bedelini ödemek istemeyen Karadeniz temsilcisi, bu sorunu ortadan kaldırırsa, Kamerunlu futbolcu ile sözleşme imzalayacak.En geç gelecek hafta ortasına kadar iki ismin de durumunun netleşmesi bekleniyor.