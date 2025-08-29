Trabzonspor, Milan'ın kapısını çaldı: Ismael Bennacer!

Yeni sezona etkili bir başlangıç yapan ve 3 maçın sonunda 9 puan toplayan Trabzonspor, transfer döneminde vites yükseltti.
Kadrosuna son olarak Christ Oulai'yi katan bordo-mavililer, orta saha takviyesi için harekete geçti.
TEKLİF YAPILDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Milan forması giyen Ismael Bennacer için teklif yaptı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Cezayirli futbolcuyla henüz anlaşmaya varamadı.
SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEK
Haberde, Tecrübeli futbolcunun seçeneklerini değerlendirmek istediği ifade edildi.
PERFORMANSI
Milan formasıyla 178 resmi maça çıkan Bennacer, 8 gol ve 12 asist ile takımına katkı sağladı.