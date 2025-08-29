29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Trabzonspor, Milan'ın kapısını çaldı: Ismael Bennacer!

Trabzonspor, Milan forması giyen Ismael Bennacer için teklif yaptı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Cezayirli futbolcuyla henüz anlaşmaya varamadı.

29 Ağustos 2025 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Milan'ın kapısını çaldı: Ismael Bennacer!
Yeni sezona etkili bir başlangıç yapan ve 3 maçın sonunda 9 puan toplayan Trabzonspor, transfer döneminde vites yükseltti.

Kadrosuna son olarak Christ Oulai'yi katan bordo-mavililer, orta saha takviyesi için harekete geçti.

TEKLİF YAPILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Milan forması giyen Ismael Bennacer için teklif yaptı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Cezayirli futbolcuyla henüz anlaşmaya varamadı.

SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEK

Haberde, Tecrübeli futbolcunun seçeneklerini değerlendirmek istediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Milan formasıyla 178 resmi maça çıkan Bennacer, 8 gol ve 12 asist ile takımına katkı sağladı.



  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
