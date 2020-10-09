Trabzonspor, Majid Hosseini için teklif bekliyor!

Trabzonspor'da Majid Hosseini için menajerler teklif götürmeye devam ediyor. Vitor Hugo'nun transferinden sonra yedek kalmak istemeyen İranlı oyuncu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Majid Hosseini için teklif bekliyor!
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09 Ekim 2020 10:14
Trabzonspor'da Majid Hosseini için menajerler teklif götürmeye devam ediyor.

Vitor Hugo'nun transferinden sonra yedek kalmak istemeyen İranlı oyuncu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Trabzonspor Yönetimi'nin de eğer oyuncu değerini bulursa gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtiliyor.



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