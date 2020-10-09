Trabzonspor, Majid Hosseini için teklif bekliyor!

Trabzonspor'da Majid Hosseini için menajerler teklif götürmeye devam ediyor.
Vitor Hugo'nun transferinden sonra yedek kalmak istemeyen İranlı oyuncu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Trabzonspor Yönetimi'nin de eğer oyuncu değerini bulursa gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtiliyor.
Vitor Hugo'nun transferinden sonra yedek kalmak istemeyen İranlı oyuncu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Trabzonspor Yönetimi'nin de eğer oyuncu değerini bulursa gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtiliyor.