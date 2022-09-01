Trabzonspor, maç için İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç için İstanbul'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, maç için İstanbul'a gitti
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01 Eylül 2022 18:16
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Yeni transferler Umut Bozok ile Naci Ünüvar, ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlıkları sona eren Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres, forma giyemeyecek. Yeni transfer Maxi Gomez'in de lisans işlemleri halledilmesi halinde maçın kadrosuna alınacağı bildirildi.

 

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