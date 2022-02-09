Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Altaş Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Türkmen ve 77. dakikada Kouassi kaydetti. Denizlispor'un tek sayısı ise 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Altaş Denizlispor ise kupaya veda etti.



KOUASSI İLK MAÇINDA ATTI



Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi, bordo - mavili formayla çıktığı ilk maçta ağları sarstı.



ENİS DESTAN İLK KEZ OYNADI



Trabzonspor'un yeni transferlerinden Enis Destan ve Kouassi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ise yedek kulübesinde yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.



Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.



57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.



77. dakikada Trabzonspor yenide öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak



Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Bekir Turaç Böke (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammet Özkal (Dk. 72 Schwechlen), Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu



Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Yunus Mallı (Dk. 62 Bakasetas), Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Siopis), Ahmetcan Kaplan, Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Puchacz), Serkan Asan (Dk. 78 Peres)



Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)





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