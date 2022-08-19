Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un, Kopenhag ile oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı
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19 Ağustos 2022 19:42
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor-FC Kopenhag maçının biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa sunuldu.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği, misafir tribün biletlerinin ise deplasman takımına ayrıldığı kaydedildi.

Öte yandan bilet almak isteyen taraftarlar, şehir merkezinde Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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