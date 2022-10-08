Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.



Antrenman, rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavili takım, hazırlıklarına 9 Ekim'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.





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