Trabzonspor için tarihi fırsat: Direkt Şampiyonlar Ligi!

Şampiyonluk için geri sayımda olan Trabzonspor 'da diğer yandan Devler Ligi hesapları yapılıyor. Normal şartlarda, 2020-2021 UEFA ülke sıralamasında Türkiye 13. sırada bulunduğu için 2022-23 sezonunda Süper Lig'in şampiyonu 3. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktı. Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası işler değişti. FIFA ve UEFA, Rusya'yı tüm organizasyonlardan ikinci bir duyuruya kadar men ederken, bu şekilde devam ederse Bordo-Mavililer gelecek sezon Kupa 1'e Play-Off turundan katılacak; yani tek ön eleme oynayacak. Ancak Fırtına'nın şampiyonluk sonrası direkt gruplara gitme ihtimali de söz konusu.



Ukrayna'nın maçı ertelendi



Ne yazık ki Ukrayna'nın içinde bulunduğu kötü durum nedeniyle ülkede futbol oynanmıyor, kulüplerin yabancı oyuncuları takımlarından ayrıldı. Shakhtar Donetsk'in hocası Roberto De Zerbi'nin kulübüyle sözleşmesini fesh ettiği belirtilirken, Ukrayna Milli Takımı'nın Dünya Kupası Play-Off turunda İskoçya ile yapacağı maç da Haziran'a ertelendi. Ancak net bir tarih açıklanamadı.



11 yıl sonra gruplar...



Bu üzücü gidişat sürerse, Ukrayna Futbol Federasyonu önümüzdeki sezonki Avrupa organizasyonlarından affını isteyebilir. Bu durumda da Türkiye 11. sıraya çıkacak ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım kendi liginden de Devler Ligi vizesi alırsa, Trabzonspor eleme oynamadan 11 yıl sonra Devler Ligi gruplarına adını yazdıracak.



Gruplara gitmek 25 milyon Euro demek



Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş , bu yıl Devler Ligi'ne direkt gruplardan katılırken, 6 maç sonunda sıfır çekmesine rağmen önemli bir gelirin sahibi oldu. 15.6 milyon Euro'luk ayak bastı ücreti ve 10 milyon Euro'luk katsayı bonusu ile 25 milyon Euro'yu kasasına koyan Siyah-Beyazlılar, yayın geliriyle birlikte bu rakamı daha da artırmıştı. Dolayısıyla Trabzonspor da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılırsa, en az 25 milyon Euro'luk geliri kasasına koyacak. Kupa 1'de her galibiyet için 2.8 milyon Euro, beraberliklere de 930 bin Euro'luk prim açıklanmıştı.



Belki de son şansımız



UEFA Ülke Sıralaması'nda Galatasaray 'ın da elenmesinin ardından Avrupa Kupaları'nda bu sezon takımımız kalmadı. Türkiye, 27.100 puanla 2021-22 dönemini noktaladı. Yani; Avrupa'da 2023-24'te 4 takımla temsil edileceğiz, Şampiyonlar Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 3 temsilcimiz olacak. Avrupa Ligi'nde olmayacağız. Bu tablo, uzun süre Kupa 1'e bir takımımızın direkt gruplardan katılamaması anlamına geliyor. Şu an 19. sıradayız ama hemen arkamızdaki Norveç, 26.750 puanla ensemizde ve Vikingler, Bodo/Glimt takımıyla Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Çeyrek finalde Roma ile eşleşen ekibin, iki maçı da kaybederek elenmesini ve bizi geçmemesini umut ediyoruz. İhtimaller gerçekleşir, Trabzonspor gelecek yıl direkt Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılırsa, ülke puanına sağlanacak katkı 2024-2025 sezonunu etkileyecek.



2022-23'te Avrupa Kupaları'na katılım



Normalde 13. bitirdik



Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

Eğer Rusya katılamazsa (12. sıraya çıkacağız.)



Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi Play-Off turu.



Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

Rusya ve Ukrayna katılamazsa (11. sıraya çıkacağız)



Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi Play-Off turu.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu



(Not: (*) Eğer bu sezon Kupa 1'i kazanan takım, ülkesinde de Devler Ligi vizesi alırsa, 11. sıradaki ülkenin takımı direkt gruplara katılıyor.)



Şampiyonlar Ligi 2022-23 maç takvimi



1. ön eleme turu



5-6 Temmuz/12-13 Temmuz



2. ön eleme turu



19-20 Temmuz/26-27 Temmuz



3. ön eleme turu



2-3 Ağustos/9 Ağustos



Play-Off turu



16-17 Ağustos-23-24 Ağustos



Grup aşaması (6 maçlık periyot)



6-7 Eylül'de başlıyor



1-2 Kasım'da bitiyor





