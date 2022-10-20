Trabzonspor iç sahada seri peşinde!

591 gündür sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Sivasspor ile oynayacağı maçı da kazanmak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor iç sahada seri peşinde!
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20 Ekim 2022 15:15
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, iç sahasındaki yenilmezlik serisini kazanarak sürdürmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ YENİLMEZLİK

Sahasında 29 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelip, zirve yarışına bu müsabakada yara almadan devam etmek istiyor.

Ligde Kasımpaşa'yla sahasında golsüz, Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra kazanmayı amaçlıyor.

591 GÜN OLDU

Kasımpaşa beraberliğiyle Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bırakan bordo-mavililer, 591 gündür sahasında mağlup olmuyor. 

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