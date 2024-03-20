Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası tutuklama kararı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklama sayısı 5'e çıktı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaşanan olaylarda sahaya ilk giren maskeli H.Ç. ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan E.T. ile birlikte üç kişi daha tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
H.Ç'nin ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara 'soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.
Yaşanan olaylarda sahaya ilk giren maskeli H.Ç. ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan E.T. ile birlikte üç kişi daha tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
H.Ç'nin ifadesinde, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara 'soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum" dediği öğrenildi.
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