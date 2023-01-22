TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

FATİH TEKKE'YE SEVGİ GÖSTERİSİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'daki maçı bordo-mavili ekip 4-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Yusuf Yazıcı, 48. dakikada Marc Bartra, 51. dakikada Anastasios Bakasetas ve 64. dakikada Trezeguet attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Karadeniz temsilcisi ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor karşısındaki galibiyetiyle 35 maça yükseltti.Trabzonspor ligdeki puanını 35 yaparken, İstanbulspor 15 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 1-0 galip geldiği Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, sürpriz şekilde tek değişiklik yaptı. Avcı, vazgeçmediği isimlerden biri olan Trezeguet'yi yedek kulübesine çekerken Yusuf Yazıcı'yı 11'de sahaya sürdü.Hafta içi HangiKredi Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sonradan oyuna dahil olup 2 gol atarak takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Yusuf Yazıcı, formayı Trezeguet'den aldı.Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Jean Philippe Gbamin, forma giyemedi. Hastalığı nedeniyle serum alan Vitor Hugo ise yedek kulübesinde yer aldı.Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesi İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.Bordo-mavili takımın eski kaptanı ve gol kralı olan Fatih Tekke, alkışlarla taraftara karşılık verdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fatih Tekke, maç öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi.29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0İlk yarı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.46. dakikada Ethemi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.48. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sağdan ortasında Gomez'in şutunda, kaleciden dönen topu takip eden Bartra, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-051. dakikada bordo-mavili ekip, üçüncü golünü buldu. Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda top, kaleci Jensen'in solundan filelerle buluştu: 3-064. dakikada Trabzonspor, skoru 4-0'a getirdi. Hamsik'in pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Trezeguet'nin yerden şutunda top, kaleci Jensen'in sağından filelere gitti: 4-079. dakikada Djaniny'in ceza alanı çizgisi yakınından şutunda, kaleci Jensen sağ üst köşeye gelen topu güçlükle kornere çeldi.90+5. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top üstten auta gitti.Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.Şenol Güneş Spor KompleksiArda Kardeşler, Hakan Yemişken, Mustafa SavranlarUğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 70 Doğucan Haspolat), Bakasetas (Dk. 60 Trezeguet), Abdülkadir Ömür (Dk. 75 Bardhi), Djaniny, Yusuf Yazıcı (Dk. 60 Hamsik), Gomez (Dk. 70 Umut Bozok)Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ba, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Emir Kaan Gültekin), Rroca, Ethemi (Dk. 81 Vefa Temel), Topalli (Dk. 57 Lokilo), Eze (Dk. 72 Guri)Dk. 33 Yusuf Yazıcı, Dk. 48 Bartra, Dk. 51 Bakasetas, Dk. 64 Trezeguet (Trabzonspor)Dk. 54 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)