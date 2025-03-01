Trabzonspor, Esenler Erokspor'a geçit vermedi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor, Esenler Erokspor'u 107-96 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Trabzonspor, Esenler Erokspor'a geçit vermedi
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01 Mart 2025 17:47

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor, Esenler Erokspor'u konuk etti.

Hayri Gür Salonu'ndaki mücadeleyi bordo mavililer 107-96 kazandı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Göksun Öz, Fatih Güler 

Trabzonspor: Gordon 20, Cem Ulusoy 9, Okben Ulubay 24, Ege Arar 6, Can Uğur Öğüt 5, Creek 31, Doğan Şenli 11, Alican Güney 1, Ogün Sevinç 

Esenler Erokspor: Alihan Deniz Genç 2, Berkay Sinirlioğlu 3, Hüseyin Akın Kandemir 2, Simmons 15, Crawford 45, Metehan Akyel 3, Mustafa Baki Görür 14, Tayfun Erülkü 2, Yiğit Baran Sarıkaya 10, Berkay Bayar 

1. Periyot: 22-21

Devre: 51-45

3. Periyot: 73-76

 



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