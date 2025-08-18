Trabzonspor'dan transfer geliri hamlesi

Trabzonspor, transferler için gelir yaratmak adına kollar sıvadı.
Trabzonspor yönetimi TS Black Card kampanyasıyla taraftardan destek istedi.
Bordo-mavılı kulübün başlattığı TS Black Card kampanyasında toplam 543 kart satıldı ve kulübe 2 milyon 715 bin euro kaynak sağlandı.
ÖNCE BAŞKAN DESTEK VERDİ
Kampanyaya ilk desteği Başkan Ertuğrul Doğan verdi. Doğan, 61 kart alarak 305 bin euro katkıda bulundu. Yönetim Kurulu üyeleri de 210 kart ile 1 milyon 50 bin euro destek sundu. Ardından ise bazı yöneticiler ve iş insanları da Trabzonspor'un başlattığı bu kampanyaya verdikleri destekleri açıkladı.
2 MİLYONDAN EURODAN FAZLA GELİR
Toplamda şu ana kadar satılan Black Card'lardan elde edilen miktar 2 milyon 715 bin Euro oldu.
