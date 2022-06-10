Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra gelecek sezonki kadro yapılanması için düğmeye basan Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri de Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş olmuştu. İki kulüp arasındaki görüşmelerdeki son durum ortaya çıktı.



UMUT GÜNEŞ İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Umut Güneş için pazarlıklar yeniden başladı. Umut Güneş, geçen sezon Alanyaspor'da 36 maçta 2606 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asist üretti. Futbolcu daha önce Almanya'da Stuttgart'ta da görev almıştı.



ALANYASPOR'UN RADARINDAKİ İSİMLER



Bordo-mavililerin Alanyaspor'a teklif ettiği rakam netlik kazanmazken, Alanyaspor ise radarındaki bazı oyuncuları istemeyi düşünüyor. Alanyaspor'un radarında Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar'ın dışında Hüseyin Türkmen, Enis Destan gibi isimler var.



SIOPIS VE BAKASETAS DA TRANSFER EDİLMİŞTİ



Hatırlanacağı üzere Trabzonspor daha önce Alanyaspor'dan Manolis Siopis'in dışında Anastasios Bakasetas'ı transfer etmişti.





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