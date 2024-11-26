Trabzonspor'dan süpriz hamle; Ola Brynhildsen

Trabzonspor, bonservisi Midtjylland'da olan Ola Brynhildsen ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan süpriz hamle; Ola Brynhildsen
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26 Kasım 2024 16:38
Son güncelleme 26 Kasım 2024 16:40
Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspr, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Tipsbladet'te yer alan habere göre; bordo mavili takım, bonservisi Midtjylland'da olan Ola Brynhildsen ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR YAKINDAN İZLİYOR

Trabzonspor'un bonservisi Midtjylland'da olan ve Molde'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Ola Brynhildsen'i yakından izlediği belirtildi.

Danimarka ekibinin satmaya sıcak baktığı oyuncu için 2 milyon euro istediği ifade edildi.

MOLDE PERFORMANSI

Ola Brynhildsen'in Molde ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Norveç ekibinde toplam 26 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 14 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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