Trabzonspor'dan süpriz hamle; Ola Brynhildsen

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspr, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Tipsbladet'te yer alan habere göre; bordo mavili takım, bonservisi Midtjylland'da olan Ola Brynhildsen ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR YAKINDAN İZLİYOR
Trabzonspor'un bonservisi Midtjylland'da olan ve Molde'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Ola Brynhildsen'i yakından izlediği belirtildi.
Danimarka ekibinin satmaya sıcak baktığı oyuncu için 2 milyon euro istediği ifade edildi.
MOLDE PERFORMANSI
Ola Brynhildsen'in Molde ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.
Norveç ekibinde toplam 26 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 14 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Tipsbladet'te yer alan habere göre; bordo mavili takım, bonservisi Midtjylland'da olan Ola Brynhildsen ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR YAKINDAN İZLİYOR
Trabzonspor'un bonservisi Midtjylland'da olan ve Molde'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Ola Brynhildsen'i yakından izlediği belirtildi.
Danimarka ekibinin satmaya sıcak baktığı oyuncu için 2 milyon euro istediği ifade edildi.
MOLDE PERFORMANSI
Ola Brynhildsen'in Molde ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.
Norveç ekibinde toplam 26 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 14 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.