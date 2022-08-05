Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'a Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Futbolcu, Polonya'nın yolunu tuttu.



ENİS DESTAN POLONYA EKİBİNDE



Türk futboluna birçok futbolcu armağan eden Altınordu'da parlayan Enis Destan, Trabzonspor'da çok fazla forma şansı bulamadı. Destan, Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralık olarak gitti.



GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNAYABİLDİ



İki kulübün de anlaştığı oyuncunun transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. 20 yaşında ve 1.85 boyundaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıkabildi.





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