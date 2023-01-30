Trabzonspor'dan Peres açıklaması

Trabzonspor, Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Peres açıklaması
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30 Ocak 2023 17:01
Trabzonspor, Bruno Peres'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin açıklamasında Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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