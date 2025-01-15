Trabzonspor'dan Paul Onuachu operasyonu!

Trabzonspor'da gözler transferde. Taraftarın yine en çok istediği isim ise hafızalarda çok önemli izler bırakan Paul Onuachu. Nijeryalı yıldız sezon başında da takıma kazandırılmak adına uzun süre listedeydi.
Ancak yüksek bonservis talebi nedeniyle iş bir türlü bitmemişti. Şimdi ise durumlar değişti. Oyuncunun kulübü, yeni bir golcü arayışında ve Onuachu kadroda eskisi kadar güçlü bir alternatif değil. Bu nedenle Trabzonspor oluşabilecek bir fırsatı değerlendirebilmek adına düğmeye basmış durumda.
YENİDEN TEMAS KURULDU
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda oyuncunun kulübüyle yeniden temas kuruldu. Onuachu ve menajeri de yeniden Trabzonspor seçeneğine oldukça sıcak bakıyor.
KİRALIK DA OLABİLİR
Bonservis pazarlıkları doğrultusunda Southampton daha önce de önerilen rakamları kabul ederse, Trabzonspor bu kez Onuachu'yu bonservisiyle takıma kazandıracak. Taraflar satış konusunda el sıkışamazsa bu kez yeniden kiralama durumu da öne çıkabilir. Fırtına bu ara transfer dönemini de Onuachu ihtimaliyle geçirecek gibi duruyor.
Ancak yüksek bonservis talebi nedeniyle iş bir türlü bitmemişti. Şimdi ise durumlar değişti. Oyuncunun kulübü, yeni bir golcü arayışında ve Onuachu kadroda eskisi kadar güçlü bir alternatif değil. Bu nedenle Trabzonspor oluşabilecek bir fırsatı değerlendirebilmek adına düğmeye basmış durumda.
YENİDEN TEMAS KURULDU
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda oyuncunun kulübüyle yeniden temas kuruldu. Onuachu ve menajeri de yeniden Trabzonspor seçeneğine oldukça sıcak bakıyor.
KİRALIK DA OLABİLİR
Bonservis pazarlıkları doğrultusunda Southampton daha önce de önerilen rakamları kabul ederse, Trabzonspor bu kez Onuachu'yu bonservisiyle takıma kazandıracak. Taraflar satış konusunda el sıkışamazsa bu kez yeniden kiralama durumu da öne çıkabilir. Fırtına bu ara transfer dönemini de Onuachu ihtimaliyle geçirecek gibi duruyor.