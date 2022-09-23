Trabzonspor'dan Marek Hamsik'e şartlı sözleşme

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki orta sahası Marek Hamsik'e sakatlık sorunu yaşamaması halinde yeni kontrat teklifi alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Marek Hamsik'e şartlı sözleşme
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23 Eylül 2022 09:44
Marek Hamsik
Marek Hamsik
Trabzonspor
Marek Hamsik iyileştikten sonra ritmini bulmaya başlayan Trabzonspor, Slovak yıldızın sahada olduğu maçlarda sadece 2 kez yenildi.

Slovak yıldız, 2 sezonda Bordo-Mavili formayla 29 lig mücadelesine çıkarken, bu karşılaşmaların 18'inde Fırtına kazandı. 9 maç berabere biterken, 2 kez mağlubiyet geldi.

Karadeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki maestro, sakatlık sorunu yaşamazsa yeni kontrat teklifi alacak.

HAMSIK VARSA SORUN YOK

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maçı da galibiyetle tamamladı. Tecrübeli futbolcu, 11'de sahaya çıktığı Süper Kupa maçındaki Sivasspor karşılaşmasının ardından Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarında da başarılı performans sergiledi. Trabzonspor bu maçların hepsini kazanırken oynadığı futbolla da taraftarını mest etti.

TRABZONSPOR RAKAMLARI

Kariyerinde Bratislava, Bresica, Napoli, Dalian Yifang ve Göteborg formaları giyen Marek Hamsik, 2021 yazında Trabzonspor'a transfer oldu.

Hamsik, Trabzonspor formasıyla çıktığı 38 maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı. 




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