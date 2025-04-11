Trabzonspor'dan "Kartal Tesisleri" ve "Akyazı Projesi"ne ilişkin açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor kulübünden "Kartal Tesisleri" ve "Akyazı Projesi"ne ilişkin açıklama yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 'Kartal Tesisleri' ve 'Akyazı Projesi'ne ilişkin açıklama
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11 Nisan 2025 15:28
Trabzonspor Kulübü, İstanbul'da irtifak hakkına sahip olduğu ve kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alan ve "Akyazı Projesi"ne ilişkin Emlak Konut GYO AŞ ile protokol imzalandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, protokol sayesinde yeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bir süre önce kulübe tahsisi tamamlanan Akyazı'daki 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut GYO AŞ ile proje geliştirme konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Her iki projeyle ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz."

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