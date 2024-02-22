Trabzonspor'dan Güney Amerika'ya çıkarma

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'un Güney Amerika çıkarması devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre; Brezilya ve Arjantin'de bir süredir oyuncu izlemesi gerçekleştiren Trabzonspor scout ekibinin yaklaşık 1 ay bu bölgede kalacağı, hemen hemen her mevki için futbolcu takibi yapacağı belirtildi.
Ekibin çapraz izleme yöntemiyle tespit ettiği isimler için hazırlayacağı raporları, Türkiye dönüşünde teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunacağı kaydedildi. Kısa vadede takıma katkı sağlayacak, uzun vadede de kulübe gelir getirecek oyuncular üzerinde duran Trabzonspor, araştırılan futbolcular hakkında net karar verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayacak.
Sabah'ın haberine göre; Brezilya ve Arjantin'de bir süredir oyuncu izlemesi gerçekleştiren Trabzonspor scout ekibinin yaklaşık 1 ay bu bölgede kalacağı, hemen hemen her mevki için futbolcu takibi yapacağı belirtildi.
Ekibin çapraz izleme yöntemiyle tespit ettiği isimler için hazırlayacağı raporları, Türkiye dönüşünde teknik direktör Abdullah Avcı'ya sunacağı kaydedildi. Kısa vadede takıma katkı sağlayacak, uzun vadede de kulübe gelir getirecek oyuncular üzerinde duran Trabzonspor, araştırılan futbolcular hakkında net karar verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayacak.
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