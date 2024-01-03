Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması

Trabzonspor, Mohamed Elneny ve Kevin Kampl ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması
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03 Ocak 2024 21:52
Trabzonspor Kulübü, basında çıkan haberlerin aksine Mohamed Elneny ve Kevin Kampl ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcular Mohamed Elneny ve Kevin Kampl'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Bu ve bunun gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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