Trabzonspor'dan Elneny ve Kampl açıklaması

"Profesyonel futbolcular

Mohamed Elneny ve Kevin Kampl'ın

kulübümüze transferiyle alakalı

bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır.

İki futbolcu ile ilgili de kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.

Bu ve bunun gibi spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Trabzonspor Kulübü, basında çıkan haberlerin aksineveile ilgilenmediklerini açıkladı.