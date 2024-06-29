Trabzonspor'dan çarpıcı hamle: Denis Vavro

Trabzonspor, stoper transferine yoğunlaştı. Listenin 1 numarasındaki Samuel Gigot konusunda yoğun mesai harcayan Trabzonspor, Fransız oyuncunun karar verememesi üzerine rest çekti. Gigot'un menajerine "Bir an önce cevabınızı bekliyoruz" denirken, başka stoperlerle de görüşmeler başladı.
HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK
Bu isimlerden biri; Denis Vavro. EURO 2024'te Slovakya formasını terleten 28 yaşındaki savunmacı için kulübü Kopenhag'la temasa geçildi.
Bu hamleyle birlikte Gigot'a 'tek hedefimiz değilsin' mesajı verilirken, Trabzonspor stoper transferini 1 Temmuz'da başlayacak ve 2 hafta sürecek Macaristan kampına mutlaka yetiştirmek istiyor.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Gigot'un bonservisi konusunda Marsilya ile 3.5 milyon Euro civarı bir rakama anlaşma sağlayan Trabzonspor, Fransız savunmacıya da en iyi teklifi yapan kulüp durumunda. Marsilya cephesinin de oyuncusunun Trabzonspor'a gitmesini istediği belirtilirken, yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmediği aktarıldı. Eğer Gigot'tan olumsuz yanıt gelirse, Vavro transferi için temaslar hızlanacak.
Vavro transferinin, Gigot'a oranla daha az maliyetli olması bekleniyor.
HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK
Bu isimlerden biri; Denis Vavro. EURO 2024'te Slovakya formasını terleten 28 yaşındaki savunmacı için kulübü Kopenhag'la temasa geçildi.
Bu hamleyle birlikte Gigot'a 'tek hedefimiz değilsin' mesajı verilirken, Trabzonspor stoper transferini 1 Temmuz'da başlayacak ve 2 hafta sürecek Macaristan kampına mutlaka yetiştirmek istiyor.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Gigot'un bonservisi konusunda Marsilya ile 3.5 milyon Euro civarı bir rakama anlaşma sağlayan Trabzonspor, Fransız savunmacıya da en iyi teklifi yapan kulüp durumunda. Marsilya cephesinin de oyuncusunun Trabzonspor'a gitmesini istediği belirtilirken, yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmediği aktarıldı. Eğer Gigot'tan olumsuz yanıt gelirse, Vavro transferi için temaslar hızlanacak.
Vavro transferinin, Gigot'a oranla daha az maliyetli olması bekleniyor.