Trabzonspor'dan Almanya'da 50 bin kişilik yardım maçı

Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın tüm gelirini afet bölgesine gönderecek. Ayrıca bordo-mavili ekip, ig başlayana kadar Almanya'da da 50 bin kişilik statta büyük bir takımla yardım karşılaşması oynamayı da planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'dan Almanya'da 50 bin kişilik yardım maçı
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11 Şubat 2023 12:07
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası seferber olan Trabzonspor Yönetimi, sürekli bölgeye yardım tırlarını gönderirken, maç gelirleri de afetzedelere yollanacak.

UEFA'nın kararı sonrası 16 Şubat'ta Konferans Ligi'ndeki Basel karşılaşmasını oynaması kesinleşen Bordo-Mavililer, Akyazı'daki maçın tüm gelirlerini bağışlayacak. Taraftarların, 40 bin kişilik stadı tıklım tıklım doldurması beklenirken, taraftarlar bölgede ihtiyaç duyulan kışlık ürünler konusunda da organizasyon düzenliyor.

23 Şubat'ta ise deplasmanda Basel karşılaşması var. Yönetim, maç gelirleriyle ilgili aynı hassasiyeti İsviçre ekibinden de bekliyor, bu konuda görüşmeler başladı.

BÜYÜK GELİR HEDEFLENİYOR

Aynı zamanda 3 Mart'ta başlayacak Süper Lig'e kadar Almanya'da yardım maçına çıkılması planlanıyor. Büyük bir takımla 50 bin kişilik statta karşılaşacak olan Trabzonspor, önemli bir gelire ulaşmayı hedefliyor. Trabzonspor Yönetimi, bölgedeki acıya bir nebze olsun pansuman olmak için elinden geleni yapıyor.

PSİKOLOJİK DESTEKLE HAZIRLANIYORLAR

TFF, ülkemizi sarsan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'i 3 Mart'ta başlatacağını açıklarken; Trabzonspor, UEFA organizasyonu olduğu için Basel maçına çıkacak. Dün akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlara başlayan Bordo-Mavili takımda moraller fazlasıyla bozuk. Herkesin aklı afet bölgesinde. Trabzonspor teknik heyeti, futbolcuları mental anlamda hazırlamak için profesyonel anlamda psikolojik destek alıyor. Abdullah Avcı da öğrencileriyle sık sık konuşmalar yapıyor.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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