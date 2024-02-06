Trabzonspor'dan 10 numara atağı

Trabzonspor, QPR'de forma giyen orta saha oyuncusu Ilias Chair için kulübüne resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan 10 numara atağı
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06 Şubat 2024 22:32
Son güncelleme 06 Şubat 2024 23:01
Trabzonspor, 10 numara arayışları için sürpriz bir girişimde bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, QPR'de forma giyen orta saha oyuncusu Ilias Chair için kulübüne resmi teklifte bulundu.

Haberde Trabzonspor'un QPR'ye 5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ancak İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği yazıldı.

Öte yandan haberde Trabzonspor'un QPR'ye yeni bir teklifte bulunabileceği belirtildi ancak QPR yönetiminin takım için kilit rolde gördüğü Chair'i hiçbir şartta satmama kararı aldığı ifade edildi.

26 yaşındaki Faslı orta saha, bu sezon QPR formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.

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