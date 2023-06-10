Trabzonspor'da transfer hız kazandı

Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da transfer hız kazandı
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10 Haziran 2023 09:58
Son güncelleme 10 Haziran 2023 10:06
Trabzonspor'da sezonun bitimiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başı kampına transferlerini yetiştirmek isteyen bordo-mavililer yoğun bir çaba harcıyor.

Sezonun ilk antrenmanına kadar 5 ya da 6 yeni futbolcuyu kadroda görmek istediklerini aktaran teknik direktör Nenad Bjelica, yönetimle beraber koordineli bir çalışma yürütüyor. Hazırlanan transfer liste doğrultusunda hazırlıklar yapılıyor.

ORSIC VE PETKOVIC

Özellikle Mislav Orsic ve Bruno Petkovic gibi Bjelica'nın Hırvatistan'dan tanıdığı isimler için yoğun çaba harcanıyor. Bjelica'nın hücum hattı için istediği bu iki konusunda olumlu bir mesafe kat edildi. Haziran ayının sonuna kadar transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürmesi bekleniyor.



 
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