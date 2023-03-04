Trabzonspor'da tek aday Ertuğrul Doğan

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu, istifasını resmen açıkladı. Tüzük gereği yeni Başkan Ertuğrul Doğan oldu.



Kongre kararı alan Trabzon'da Ahmet Ağaoğlu, "Benden sonra göreve gelecek arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağına ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Göreve gelecek başkan ve yöneticilere çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Genel Kurul kararını talep eden arkadaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle tüm görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım" mesajını paylaştı.



SEÇİME KADAR BAŞKAN DOĞAN



Tüzük gereği seçime kadar Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan olacak.



TEK ADAY OLACAK



İkinci Başkan Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek.



ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?



Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Doğan'a camia içinden büyük destek verildiği de öğrenildi.









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