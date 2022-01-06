Trabzonspor'da stopere 1 numaralı aday Kaan Ayhan

Edin Visca transferi sonrası gözler savunma takviyesine çevrilirken Trabzonspor, Kaan Ayhan içinde kolları sıvadı. Satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durulan transferde, Sassuolo yüksek fiyat isterken, Trabzonspor'da yoğun bir şekilde bastırıyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Trabzonspor'da stopere 1 numaralı aday Kaan Ayhan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2022 12:42
Trabzonspor transferde nokta atışı adımlarına devam ediyor. Kouassi'den sonra Edin Visca konusunda da hedefine ulaşan Bordo-mavililer'de şimdi gözler stoper takviyesinde.

Savunmanın göbeği için çok sayıda isim gündeme gelse de Kaan Ayhan bir numaralı hedef konumunda. İtalyan ekibi Sassuolo kapıyı 8 milyon Euro'dan açarken rakamın 6 milyon seviyelerine çekildiği öğrenilmişti.

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran ve istenen bonservisin bir kısmını ödeyip kalan bölümünü önümüzdeki dönemde vermeyi planlayan Trabzonspor bu transfer için yoğun bir şekilde çalışıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.