Trabzonspor'da stopere 1 numaralı aday Kaan Ayhan

Trabzonspor transferde nokta atışı adımlarına devam ediyor. Kouassi'den sonra Edin Visca konusunda da hedefine ulaşan Bordo-mavililer'de şimdi gözler stoper takviyesinde.



Savunmanın göbeği için çok sayıda isim gündeme gelse de Kaan Ayhan bir numaralı hedef konumunda. İtalyan ekibi Sassuolo kapıyı 8 milyon Euro'dan açarken rakamın 6 milyon seviyelerine çekildiği öğrenilmişti.



Satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran ve istenen bonservisin bir kısmını ödeyip kalan bölümünü önümüzdeki dönemde vermeyi planlayan Trabzonspor bu transfer için yoğun bir şekilde çalışıyor.





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