Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten iki oyuncuya özel görev!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Hatayspor deplasmanına konuk olacak.
Papara Park'ta Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezonki ilk lig galibiyetini alan Trabzonspor'da, tek hedef 2'de 2 yaparak milli araya girmek. Teknik direktör Şenol Güneş, 3 puanın yanı sıra oyun olarak da mutlaka pozitif şeyler göstermek istiyor. Taktik antrenmanlarda sık sık öğrencilerini uyaran ve oyun anlayışını aşılamaya çalışan tecrübeli teknik adam, dün de öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. "Konyaspor maçında zaman zaman iyiydik fakat daha fazlasını istiyorum. Bunu yapacak potansiyel de kalite de sizde var" diyen Güneş, "Deplasmandaki kırılganlığı üzerimizden atmamız gerekiyor. Baskılı ve tempolu oynamalıyız. Rakibi karşılama noktasında ise hata istemiyorum. Sürekli geri koşarsak, hücuma enerjimiz kalmaz. Topa sahip olacağız ve akıllı kullanacağız. Kazandıkça özvgüvenimiz de artacak" ifadelerini kullandı.
İKİ YILDIZA ÖZEL GÖREV
Hücum bölgesinde Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ikilisinden ekstra sorumluluk almalarını isteyen Şenol Güneş, Banza'yı daha fazla rakip ceza sahasında topla buluşturmayı hedefliyor. Başarılı teknik adam, milli araya galibiyetle girip bu süreci de mini bir kamp dönemi olarak kullanacak.
NWAKAEME GOL İSTİYOR!
2 yıl aradan sonra Trabzonspor dönen Anthony Nwakaeme, yaşadığı sakatlık sonrası Kayserispor maçının ikinci yarısında formasına kavuşmuş ve sergilediği performansla tam not almıştı. Nijeryalı yıldız, sonrasında Gaziantep deplasmanında etkisiz kalsa da, Papara Park'taki Konya mücadelesinde yine sahanın en iyilerindendi. 35 yaşındaki maestro, Hatayspor maçında yeni döneminin ilk golünü atmak istiyor. Nwakaeme'nin kalan süreçte 1 asisti bulunuyor.
İZİNLERİ KESTİ
Stoper bölgesindeki üst üste sakatlıklar sonrası Mendy yine savunmanın merkezinde oynayacak. Yanında ise Serdar Saatçi'nin ilk kez 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada Okay'ın yeri garanti. Yanında Lundstram formaya yakın duruyor. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcunun oyun görüşü ve pas kalitesinden memnun. Ancak daha temaslı oynamasını istiyor. Bu doğrultuda başarılı hoca, Lundstram ile özel bir görüşme yaptı ve isteklerini aktardı.
Papara Park'ta Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezonki ilk lig galibiyetini alan Trabzonspor'da, tek hedef 2'de 2 yaparak milli araya girmek. Teknik direktör Şenol Güneş, 3 puanın yanı sıra oyun olarak da mutlaka pozitif şeyler göstermek istiyor. Taktik antrenmanlarda sık sık öğrencilerini uyaran ve oyun anlayışını aşılamaya çalışan tecrübeli teknik adam, dün de öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. "Konyaspor maçında zaman zaman iyiydik fakat daha fazlasını istiyorum. Bunu yapacak potansiyel de kalite de sizde var" diyen Güneş, "Deplasmandaki kırılganlığı üzerimizden atmamız gerekiyor. Baskılı ve tempolu oynamalıyız. Rakibi karşılama noktasında ise hata istemiyorum. Sürekli geri koşarsak, hücuma enerjimiz kalmaz. Topa sahip olacağız ve akıllı kullanacağız. Kazandıkça özvgüvenimiz de artacak" ifadelerini kullandı.
İKİ YILDIZA ÖZEL GÖREV
Hücum bölgesinde Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ikilisinden ekstra sorumluluk almalarını isteyen Şenol Güneş, Banza'yı daha fazla rakip ceza sahasında topla buluşturmayı hedefliyor. Başarılı teknik adam, milli araya galibiyetle girip bu süreci de mini bir kamp dönemi olarak kullanacak.
NWAKAEME GOL İSTİYOR!
2 yıl aradan sonra Trabzonspor dönen Anthony Nwakaeme, yaşadığı sakatlık sonrası Kayserispor maçının ikinci yarısında formasına kavuşmuş ve sergilediği performansla tam not almıştı. Nijeryalı yıldız, sonrasında Gaziantep deplasmanında etkisiz kalsa da, Papara Park'taki Konya mücadelesinde yine sahanın en iyilerindendi. 35 yaşındaki maestro, Hatayspor maçında yeni döneminin ilk golünü atmak istiyor. Nwakaeme'nin kalan süreçte 1 asisti bulunuyor.
İZİNLERİ KESTİ
Stoper bölgesindeki üst üste sakatlıklar sonrası Mendy yine savunmanın merkezinde oynayacak. Yanında ise Serdar Saatçi'nin ilk kez 11'de başlaması bekleniyor. Orta sahada Okay'ın yeri garanti. Yanında Lundstram formaya yakın duruyor. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübeli futbolcunun oyun görüşü ve pas kalitesinden memnun. Ancak daha temaslı oynamasını istiyor. Bu doğrultuda başarılı hoca, Lundstram ile özel bir görüşme yaptı ve isteklerini aktardı.