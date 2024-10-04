Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten iki oyuncuya özel görev!

Papara Park'ta Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezonki ilk lig galibiyetini alan

'da, tek hedef 2'de 2 yaparak milli araya girmek. Teknik direktör Şenol Güneş, 3 puanın yanı sıra oyun olarak da mutlaka pozitif şeyler göstermek istiyor. Taktik antrenmanlarda sık sık öğrencilerini uyaran ve oyun anlayışını aşılamaya çalışan tecrübeli teknik adam, dün de öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. "Konyaspor maçında zaman zaman iyiydik fakat daha fazlasını istiyorum. Bunu yapacak potansiyel de kalite de sizde var" diyen Güneş, "Deplasmandaki kırılganlığı üzerimizden atmamız gerekiyor. Baskılı ve tempolu oynamalıyız. Rakibi karşılama noktasında ise hata istemiyorum. Sürekli geri koşarsak, hücuma enerjimiz kalmaz. Topa sahip olacağız ve akıllı kullanacağız. Kazandıkça özvgüvenimiz de artacak" ifadelerini kullandı.





