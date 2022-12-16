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Trabzonspor'da sakatlık

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sakatlık
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16 Aralık 2022 14:45
Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor, Stefano Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Futbol A Takım doktoru Halil Polat, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Polat, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

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